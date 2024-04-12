Некрасов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Некрасов Иван Федотов
Рождение ребёнка
1727
Сын: Некрасов Егор Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1729
Сын: Некрасов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1733
Сын: Некрасов Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1734
Сын: Некрасов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
21.03.1743
Сын: Некрасов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767