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Некрасов Григорий Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Некрасов Иван Федотов

Мать: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Некрасов Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Некрасов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Некрасов Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Некрасов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1743

Сын: Некрасов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Прасковья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1767
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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