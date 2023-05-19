Некрасова (-) Авдотья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Авдотья Никифоровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Некрасов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Некрасов Кирил Евдокимов

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Евдоким Григорьевич

Смерть
Неизвестно