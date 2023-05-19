Некрасова (-) Авдотья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Некрасов Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно