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Некрасов Алексей Б.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

10.01.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Некрасов Федор Герасимов

Мать: Некрасова Дарья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1800

Сын: Некрасов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1801

Дочь: Праскева Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1803

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1807

Сын: Некрасов Панфил Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Леон Алексеев

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Агрипена Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.01.1846
Причина смерти: от грыжи
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