Некрасов Алексей Б.
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти10.01.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Некрасов Федор Герасимов
Мать: Некрасова Дарья Антипова
Рождение ребёнка
06.05.1800
Сын: Некрасов Николай Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Анисимова
Рождение ребёнка
22.10.1801
Дочь: Праскева Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Анисимова
Рождение ребёнка
03.11.1803
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Анисимова
Рождение ребёнка
26.03.1807
Мать ребёнка: Некрасова Агрипена Анисимова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1846
Причина смерти: от грыжи