Некрасов Яков Федоров
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти16.06.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Некрасов Федор Герасимов
Мать: Некрасова Дарья Антипова
Бракосочетание
31.10.1792
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Некрасов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.1811