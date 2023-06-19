Некрасов Яков Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Яков Федоров

Некрасов Яков Федоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

16.06.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Некрасов Федор Герасимов

Мать: Некрасова Дарья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.10.1792

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Некрасов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ксения Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.06.1811