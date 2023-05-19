Некрасов Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Некрасов Яков Федоров
Рождение ребёнка
19.02.1822
Дочь: Некрасова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Некрасова Дарья Андреева
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
09.02.1824
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
06.04.1825
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова
Рождение ребёнка
13.07.1829
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно