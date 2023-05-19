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Некрасов Андрей Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Некрасов Яков Федоров

Мать: Некрасова Ксения Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1822

Дочь: Некрасова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Некрасова Дарья Андреева

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова

Рождение ребёнка
09.02.1824

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1825

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1829

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Никифорова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Фекла Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно