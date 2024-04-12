(Некрасова) Катерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Катерина Федорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.10.1786

Дата смерти

24.09.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1786

Отец: Некрасов Федор Герасимов

Мать: Некрасова Дарья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1812

Муж: Некрасов Василий Егоров

Рождение ребёнка
01.01.1814

Сын: Некрасов Василий Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.09.1840
Причина смерти: водянкою
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