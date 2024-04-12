(Некрасова) Катерина Федорова
Место рождения
Дата рождения24.10.1786
Дата смерти24.09.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1786
Отец: Некрасов Федор Герасимов
Мать: Некрасова Дарья Антипова
Бракосочетание
28.01.1812
Рождение ребёнка
01.01.1814
Сын: Некрасов Василий Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1840
Причина смерти: водянкою