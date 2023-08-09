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Некрасов Василий Егоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Некрасов Егор Григорьев

Мать: Некрасова Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1812

Жена: Катерина Федорова

Рождение ребёнка
01.01.1814

Сын: Некрасов Василий Васильев

Мать ребёнка: Катерина Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1841

Жена: Некрасова Дарья Александрова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Надежда Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Александрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно