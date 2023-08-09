Некрасов Василий Егоров
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Некрасов Егор Григорьев
Мать: Некрасова Марфа Иванова
Бракосочетание
28.01.1812
Жена: Катерина Федорова
Рождение ребёнка
01.01.1814
Сын: Некрасов Василий Васильев
Мать ребёнка: Катерина Федорова
Бракосочетание
12.01.1841
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Надежда Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Александрова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно