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Некрасов Иван Федоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.03.1790

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1790

Отец: Некрасов Федор Герасимов

Мать: Некрасова Дарья Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1812

Жена: Некрасова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
18.11.1812

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1850
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