Некрасов Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения30.03.1790
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1790
Отец: Некрасов Федор Герасимов
Мать: Некрасова Дарья Антипова
Бракосочетание
31.01.1812
Рождение ребёнка
18.11.1812
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850