(Некрасова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.11.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1812
Отец: Некрасов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно