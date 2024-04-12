(Некрасова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.11.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1812

Отец: Некрасов Иван Федоров

Мать: Некрасова Пелагея Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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