Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

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Место рождения

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1852

Дата смерти

19.11.1927

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman)

Мать: Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1871

Сын: Абрамзон (Abramson) Соломон (Shneur Zalman Leib) (Shneur Zalman Leib) Сролевич

Мать ребёнка: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Абрамзон Мендель Сролевич

Мать ребёнка: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1881

Сын: Абрамзон Борух Сролевич

Мать ребёнка: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Абрамзон Симха Сролевич

Мать ребёнка: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Смерть
19.11.1927
г. Ленинград, РСФСР, СССР

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