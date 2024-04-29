Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович
Место рожденияг. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1852
Дата смерти19.11.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman)
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1879
Сын: Абрамзон Мендель Сролевич
Мать ребёнка: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Смерть
19.11.1927
г. Ленинград, РСФСР, СССР