Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Хаим (Chaim)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
15.12.1850
Disna, Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1852
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1858
Сын: Абрамзон Мовша Залманович
Отец ребёнка: Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman)
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Смерть
1879