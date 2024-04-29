Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna) 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)

Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Хаим (Chaim)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman)

Место жительства
15.12.1850
Disna, Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
1852

Сын: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

Отец ребёнка: Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman)

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1858

Сын: Абрамзон Мовша Залманович

Отец ребёнка: Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman)

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Смерть
1879

Мы используем куки для улучшения работы сайта.