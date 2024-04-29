Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman) 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Абрамзон (Abramzon) Сроль (Сроэль Сруль) (Сроэль, Сруль) (Srol)

Мать: Абрамзон (Abramzon) Хена (Hena)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)

Рождение ребёнка
1852

Сын: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

Мать ребёнка: Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1858

Сын: Абрамзон Мовша Залманович

Мать ребёнка: Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Смерть
1870

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