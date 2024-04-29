Абрамзон (Abramzon) Залман Сролевич (Zalman)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1870
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович
Мать ребёнка: Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1858
Сын: Абрамзон Мовша Залманович
Мать ребёнка: Абрамзон (Абрамзон (Abramzon)) Буна Хаимовна (Buna)
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Смерть
1870