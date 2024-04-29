Абрамзон (Abramson) Соломон (Shneur Zalman Leib) (Shneur Zalman Leib) Сролевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти08.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
29.04.1901
Дочь: Бим (Абрамзон) Дора Соломоновна
Мать ребёнка: Абрамзон (Аронсон) Бейля Рода Рафаиловна
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1903
Сын: Абрамзон Рафаил Соломонович
Мать ребёнка: Абрамзон (Аронсон) Бейля Рода Рафаиловна
Смерть
08.09.1907
Похороны
11.09.1907
г. Санкт-Петербург, Российская Империя