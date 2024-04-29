Абрамзон (Abramson) Соломон (Shneur Zalman Leib) (Shneur Zalman Leib) Сролевич 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон (Abramson) Соломон (Shneur Zalman Leib) (Shneur Zalman Leib) Сролевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

08.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

Мать: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна

Рождение ребёнка
29.04.1901

Дочь: Бим (Абрамзон) Дора Соломоновна

Мать ребёнка: Абрамзон (Аронсон) Бейля Рода Рафаиловна

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1903

Сын: Абрамзон Рафаил Соломонович

Мать ребёнка: Абрамзон (Аронсон) Бейля Рода Рафаиловна

Смерть
08.09.1907
Похороны
11.09.1907
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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