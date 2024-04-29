Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна
Место рожденияг. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1852
Дата смерти14.07.1935
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Богуславский Хаим
Мать: не указана
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1879
Сын: Абрамзон Мендель Сролевич
Отец ребёнка: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Смерть
14.07.1935
г. Ленинград, РСФСР, СССР