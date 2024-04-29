Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна

Место рождения

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1852

Дата смерти

14.07.1935

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Богуславский Хаим

Мать: не указана

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1871

Сын: Абрамзон (Abramson) Соломон (Shneur Zalman Leib) (Shneur Zalman Leib) Сролевич

Отец ребёнка: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Абрамзон Мендель Сролевич

Отец ребёнка: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1881

Сын: Абрамзон Борух Сролевич

Отец ребёнка: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Абрамзон Симха Сролевич

Отец ребёнка: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Смерть
14.07.1935
г. Ленинград, РСФСР, СССР

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