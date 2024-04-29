Абрамзон Мендель Сролевич 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон Мендель Сролевич

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Место рождения

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1879

Дата смерти

10.05.1927

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

Мать: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамзон Рива Мовшевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Абрамзон) Берта Менделевна

Мать ребёнка: Абрамзон Рива Мовшевна

Рождение ребёнка
03.05.1918

Дочь: Иванова (Абрамзон) Леа (Лия Людмила) (Лия, Людмила) Менделевна

Мать ребёнка: Абрамзон Рива Мовшевна

г. Петроград
Смерть
10.05.1927
г. Ленинград, РСФСР, СССР

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