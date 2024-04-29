Абрамзон Мендель Сролевич
Место рожденияг. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1879
Дата смерти10.05.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамзон Рива Мовшевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Абрамзон) Берта Менделевна
Мать ребёнка: Абрамзон Рива Мовшевна
Рождение ребёнка
03.05.1918
Дочь: Иванова (Абрамзон) Леа (Лия Людмила) (Лия, Людмила) Менделевна
Мать ребёнка: Абрамзон Рива Мовшевна
г. Петроград
Смерть
10.05.1927
г. Ленинград, РСФСР, СССР