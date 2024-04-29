(Абрамзон) Берта Менделевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Абрамзон Мендель Сролевич
Мать: Абрамзон Рива Мовшевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Климовицкая (Абрамзон) Мария
Отец ребёнка: Тайц Илья Абрамович
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Смерть
1993
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище, г. Санкт-Петербург