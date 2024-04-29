(Абрамзон) Берта Менделевна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Абрамзон) Берта Менделевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Абрамзон Мендель Сролевич

Мать: Абрамзон Рива Мовшевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Климовицкая (Абрамзон) Мария

Отец ребёнка: Тайц Илья Абрамович

г. Ленинград, РСФСР, СССР
Смерть
1993
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище, г. Санкт-Петербург

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