Абрамзон Рива Мовшевна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон Рива Мовшевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

22.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мовша

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамзон Мендель Сролевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Абрамзон) Берта Менделевна

Отец ребёнка: Абрамзон Мендель Сролевич

Рождение ребёнка
03.05.1918

Дочь: Иванова (Абрамзон) Леа (Лия Людмила) (Лия, Людмила) Менделевна

Отец ребёнка: Абрамзон Мендель Сролевич

г. Петроград
Смерть
22.06.1950
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище, г. Санкт-Петербург

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