Абрамзон Рива Мовшевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти22.06.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Мовша
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Абрамзон) Берта Менделевна
Отец ребёнка: Абрамзон Мендель Сролевич
Рождение ребёнка
03.05.1918
Дочь: Иванова (Абрамзон) Леа (Лия Людмила) (Лия, Людмила) Менделевна
Отец ребёнка: Абрамзон Мендель Сролевич
г. Петроград
Смерть
22.06.1950
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище, г. Санкт-Петербург