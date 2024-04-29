Абрамзон Симха Сролевич
Место рожденияг. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1886
Дата смерти08.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
1910
Жена: Абрамзон Мася Менделевна
Рождение ребёнка
?.02.1911
Дочь: (Абрамзон) Ревекка Симховна
Мать ребёнка: Абрамзон Мася Менделевна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
1912
Супруг(-а): Симха Сролевич Абрамзон
Рождение ребёнка
01.10.1913
Дочь: Зарецкая (Абрамзон) Сара Симховна
Мать ребёнка: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1917
Сын: Абрамзон Залман Лейб Симхович
Мать ребёнка: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна
г. Петроград
Смерть
08.02.1942
г. Мариинск, Кемеровская область, РСФСР, СССР