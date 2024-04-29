Абрамзон Симха Сролевич 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон Симха Сролевич

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Место рождения

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1886

Дата смерти

08.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Абрамзон Сроль (Сроэль) Залманович

Мать: Абрамзон (Богуславская) Двойра-Эстер Хаимовна

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
1910

Жена: Абрамзон Мася Менделевна

Рождение ребёнка
?.02.1911

Дочь: (Абрамзон) Ревекка Симховна

Мать ребёнка: Абрамзон Мася Менделевна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
1912

Жена: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна

Супруг(-а): Симха Сролевич Абрамзон
Рождение ребёнка
01.10.1913

Дочь: Зарецкая (Абрамзон) Сара Симховна

Мать ребёнка: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1917

Сын: Абрамзон Залман Лейб Симхович

Мать ребёнка: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна

г. Петроград
Смерть
08.02.1942
г. Мариинск, Кемеровская область, РСФСР, СССР

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