Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна 12.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна

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Место рождения

Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia

Дата рождения

12.01.1892

Дата смерти

06.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1892

Отец: Кис Шолом Авраамович

Мать: Кис Сара

Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Бракосочетание
1912

Муж: Абрамзон Симха Сролевич

Супруг(-а): Симха Сролевич Абрамзон
Рождение ребёнка
01.10.1913

Дочь: Зарецкая (Абрамзон) Сара Симховна

Отец ребёнка: Абрамзон Симха Сролевич

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1917

Сын: Абрамзон Залман Лейб Симхович

Отец ребёнка: Абрамзон Симха Сролевич

г. Петроград
Смерть
06.04.1977
г. Ленинград, РСФСР, СССР

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