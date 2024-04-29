Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна
Место рожденияKrāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Дата рождения12.01.1892
Дата смерти06.04.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1892
Отец: Кис Шолом Авраамович
Мать: Кис Сара
Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Бракосочетание
1912
Супруг(-а): Симха Сролевич Абрамзон
Рождение ребёнка
01.10.1913
Дочь: Зарецкая (Абрамзон) Сара Симховна
Отец ребёнка: Абрамзон Симха Сролевич
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1917
Сын: Абрамзон Залман Лейб Симхович
Отец ребёнка: Абрамзон Симха Сролевич
г. Петроград
Смерть
06.04.1977
г. Ленинград, РСФСР, СССР