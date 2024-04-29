Кис Шолом Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кис Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кис Борис Шоломович
Мать ребёнка: Кис Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кис Ицек Шоломович
Мать ребёнка: Кис Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кис Мовша Шоломович
Мать ребёнка: Кис Сара
Рождение ребёнка
12.01.1892
Дочь: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна
Мать ребёнка: Кис Сара
Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Смерть
Неизвестно