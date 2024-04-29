Кис Шолом Авраамович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кис Шолом Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кис Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кис Борис Шоломович

Мать ребёнка: Кис Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кис Ицек Шоломович

Мать ребёнка: Кис Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кис Мовша Шоломович

Мать ребёнка: Кис Сара

Рождение ребёнка
12.01.1892

Дочь: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна

Мать ребёнка: Кис Сара

Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Смерть
Неизвестно

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