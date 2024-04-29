Кис Сара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кис Борис Шоломович
Отец ребёнка: Кис Шолом Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кис Ицек Шоломович
Отец ребёнка: Кис Шолом Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кис Мовша Шоломович
Отец ребёнка: Кис Шолом Авраамович
Рождение ребёнка
12.01.1892
Дочь: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна
Отец ребёнка: Кис Шолом Авраамович
Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Смерть
Неизвестно