Кис Сара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кис Сара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кис Борис Шоломович

Отец ребёнка: Кис Шолом Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кис Ицек Шоломович

Отец ребёнка: Кис Шолом Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кис Мовша Шоломович

Отец ребёнка: Кис Шолом Авраамович

Рождение ребёнка
12.01.1892

Дочь: Абрамзон (Кис) Роха Лея Шоломовна

Отец ребёнка: Кис Шолом Авраамович

Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Смерть
Неизвестно

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