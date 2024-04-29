Абрамзон Мася Менделевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамзон Мася Менделевна

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Место рождения

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1891

Дата смерти

?.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Мендель

Мать: не указана

г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
1910

Муж: Абрамзон Симха Сролевич

Рождение ребёнка
?.02.1911

Дочь: (Абрамзон) Ревекка Симховна

Отец ребёнка: Абрамзон Симха Сролевич

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
?.02.1911
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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