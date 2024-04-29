Абрамзон Мася Менделевна
Место рожденияг. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1891
Дата смерти?.02.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Мендель
Мать: не указана
г. Дисна, Миорской район, Витебская область, Беларусь
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
?.02.1911
Дочь: (Абрамзон) Ревекка Симховна
Отец ребёнка: Абрамзон Симха Сролевич
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
?.02.1911
г. Санкт-Петербург, Российская Империя