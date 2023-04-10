Силецкий Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силецкий Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силецкий Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Силецкий Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Силецкий Василий Андреевич

Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Силецкий Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Силецкая Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силецкая Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Павел Андреевич

Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силецкая Мария Андреевна

Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силецкая Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силецкая Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силецкая Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно