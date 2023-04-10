Силецкий Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силецкий Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Силецкий Василий Андреевич
Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Силецкий Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Силецкая Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силецкая Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силецкий Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силецкий Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силецкая Мария Андреевна
Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силецкая Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силецкая Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Силецкая Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно