Силецкий Семён Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силецкий Семён Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1831 по 1833

Дата смерти

17.06.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1831 по 1833

Отец: Силецкий Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1858 ст.

Сын: Силецкий Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Силецкая Пелагея Ивановна

Загоскино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силецкая Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Пётр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.06.1874 ст.
Загоскино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
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