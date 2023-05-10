Силецкий Семён Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1831 по 1833
Дата смерти17.06.1874 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1831 по 1833
Отец: Силецкий Дмитрий
Рождение ребёнка
01.10.1858 ст.
Сын: Силецкий Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Силецкая Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силецкая Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силецкий Пётр
Смерть
17.06.1874 ст.