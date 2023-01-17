село Загоскино, село Загоскино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Загоскино

Майнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1396Загоскино (Преображенское), с. вл.при р. Гуще.9837212907912Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Анкудиновская волость
761. Загоскино, село бывшее владельческое, при речке Гуще, дворов 333, жителей 2120, церковь православная, школа, красильня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Майнский район
30613Загоскиносело53°52'с.ш.47°39'в.д.N-38-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Майнский муниципальный район, Игнатовское городское поселение
73620158131с Загоскиносело
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