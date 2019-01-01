село Смольково, село Смольково, Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Смольково

Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1398Смольково, с. вл.при рч. Малой Свия ге.971555322337Церквей православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
С. Смольково22Н. С. Городецкая189248

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Уваровская волость
842. Смольково (Богородское), село бывшее владельческое, при речке Свияге, дворов 94, жителей 576, 2 церкви православных

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Уваровская волость
270Смольково (Богородское), село, при р. Свияге; н. р.93113145383388

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Барышский район
31108Смольковосело53°43'с.ш.47°41'в.д.N-38-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Барышский муниципальный район, Старотимошкинское городское поселение
73604158116с Смольковосело
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