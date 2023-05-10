Силецкая (Драгункина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Силецкий Василий Андреевич
Отец ребёнка: Силецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силецкий Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Силецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Силецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силецкий Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Силецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Силецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силецкая Мария Андреевна
Отец ребёнка: Силецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силецкая Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Силецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силецкая Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Силецкий Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силецкий Андрей
Смерть
Неизвестно