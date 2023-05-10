Силецкая (Драгункина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силецкая (Драгункина) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Силецкий Василий Андреевич

Отец ребёнка: Силецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Силецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Силецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Силецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Павел Андреевич

Отец ребёнка: Силецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силецкая Мария Андреевна

Отец ребёнка: Силецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силецкая Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Силецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силецкая Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Силецкий Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силецкий Андрей

Смерть
Неизвестно
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