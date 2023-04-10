Силецкий Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892 ст.
Дата смерти22.08.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: Силецкий Андрей
Рождение ребёнка
1924
Сын: Силецкий Павел Васильевич
Мать ребёнка: Силецкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1926
Сын: Силецкий Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Силецкая Анна Ивановна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Брюквина Ираида Васильевна
Мать ребёнка: Силецкая Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силецкая Анна Ивановна
Смерть
22.08.1966
Москва, город федерального значения Москва