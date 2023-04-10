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Силецкий Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

22.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Силецкий Андрей

Мать: Силецкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Силецкий Павел Васильевич

Мать ребёнка: Силецкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1926

Сын: Силецкий Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Силецкая Анна Ивановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Брюквина Ираида Васильевна

Мать ребёнка: Силецкая Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силецкая Анна Ивановна

Смерть
22.08.1966
Москва, город федерального значения Москва