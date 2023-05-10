Силецкий Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Силецкий Андрей
Мать: Силецкая Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Силецкая Таисия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силецкий Борис Владимирович
Мать ребёнка: Силецкая Таисия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область