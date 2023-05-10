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Силецкий Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Силецкий Андрей

Мать: Силецкая Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Силецкая Таисия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Борис Владимирович

Мать ребёнка: Силецкая Таисия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силецкая Таисия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область