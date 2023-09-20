Целоусов Степан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1878
Дата смерти19.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1878
Отец: Целоусов Афанасий Филатович
Мать: Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
09.08.1898
Сын: Целоусов Никанор Степанович
Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Целоусов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: ?
Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Целоусов Артем Степанович
Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Россия, Кировская обл.
Смерть
19.06.1941