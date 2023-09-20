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Целоусов Степан Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1878

Дата смерти

19.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1878

Отец: Целоусов Афанасий Филатович

Мать: Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
09.08.1898

Сын: Целоусов Никанор Степанович

Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Целоусов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: ?

Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Целоусов Артем Степанович

Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Целоусов Иван Степанович

Мать ребёнка: Целоусова Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Кировская обл.
Смерть
19.06.1941
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