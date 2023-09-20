Целоусова (Сатюкова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целоусова (Сатюкова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сатюков Иван Тереньевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1898

Сын: Целоусов Никанор Степанович

Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Целоусов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: ?

Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Целоусов Артем Степанович

Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Целоусов Иван Степанович

Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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