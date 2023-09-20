Целоусова (Сатюкова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сатюков Иван Тереньевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1898
Сын: Целоусов Никанор Степанович
Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Целоусов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: ?
Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Целоусов Артем Степанович
Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Целоусов Степан Афанасьевич
Смерть
Неизвестно