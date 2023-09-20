Целоусов Афанасий Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1835 и 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1837
Отец: Целоусов Феофилакт Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Кирилловна
Рождение ребёнка
?.04.1878
Сын: Целоусов Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: (Целоусова) Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Целоусова) Екатерина Афонасьевна
Мать ребёнка: (Целоусова) Ксения Трофимовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Целоусов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: (Целоусова) Ксения Трофимовна
Смерть
Неизвестно