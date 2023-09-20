Целоусов Афанасий Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелоусов Афанасий Филатович

Целоусов Афанасий Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1835 и 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1837

Отец: Целоусов Феофилакт Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Кирилловна

Рождение ребёнка
?.04.1878

Сын: Целоусов Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: (Целоусова) Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Целоусова) Екатерина Афонасьевна

Мать ребёнка: (Целоусова) Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Целоусов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: (Целоусова) Ксения Трофимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.