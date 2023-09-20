Целоусов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целоусов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Целоусов Степан Афанасьевич

Мать: Целоусова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Россия, Кировская обл., дер. Русаки
Смерть
1983
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