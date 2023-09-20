Целоусов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Россия, Кировская обл., дер. Русаки
Смерть
1983