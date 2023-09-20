(Целоусова) Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1878
Сын: Целоусов Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Целоусов Афанасий Филатович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Целоусова) Екатерина Афонасьевна
Отец ребёнка: Целоусов Афанасий Филатович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Целоусов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Целоусов Афанасий Филатович
Смерть
Неизвестно