(Целоусова) Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Целоусова) Ксения Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1878

Сын: Целоусов Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Целоусов Афанасий Филатович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Целоусова) Екатерина Афонасьевна

Отец ребёнка: Целоусов Афанасий Филатович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Целоусов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Целоусов Афанасий Филатович

Смерть
Неизвестно

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