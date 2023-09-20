Целоусов Артем Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1980