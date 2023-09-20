Целоусов Артем Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целоусов Артем Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Целоусов Степан Афанасьевич

Мать: Целоусова (Сатюкова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1980

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