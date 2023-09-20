Целоусов Никанор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелоусов Никанор Степанович

Целоусов Никанор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1898

Дата смерти

30.09.1967

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1898

Отец: Целоусов Степан Афанасьевич

Мать: Целоусова (Сатюкова) Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
считавод в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Рождение ребёнка
09.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Рождение ребёнка
27.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Рождение ребёнка
06.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Рождение ребёнка
25.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Рождение ребёнка
25.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целоусова (Порошина) Марфа Андреановна

Смерть
30.09.1967
Киров, город Киров, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.