Целоусов Никанор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1898
Дата смерти30.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1898
Работа или профессия
Неизвестно
считавод в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1926
Рождение ребёнка
09.08.1928
Рождение ребёнка
27.08.1930
Рождение ребёнка
06.02.1932
Рождение ребёнка
25.02.1934
Рождение ребёнка
25.06.1936
Рождение ребёнка
1942
Смерть
30.09.1967
Киров, город Киров, Кировская область