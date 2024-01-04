Молчанов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1913
Дата смерти25.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913
Воспр. - Попадьинской волости д. Павлово кретьянин Василий Дмитриевич Бататин. Родственники считают, что д.р. 22.06.1913
Крещение
28.08.1913
Бракосочетание
10.03.1935
Жена: Молчанова Зоя Дмитриевна
А/з № 16 Янгосорский сельсовет Вологодского района
Рождение ребёнка
12.01.1936
Дочь: Ефимова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.01.1939
Сын: Молчанов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.08.1941
Сын: Молчанов Николай Павлович
Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.07.1948
Рождение ребёнка
24.10.1950
Рождение ребёнка
05.02.1952
Рождение ребёнка
22.08.1954
Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.01.1957
Смерть
25.01.1968
Вологда, город Вологда, Вологодская область