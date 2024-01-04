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Молчанов Павел Васильевич

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Место рождения

Путилово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

25.08.1913

Дата смерти

25.01.1968

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

МШ
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1913

Отец: Молчанов Василий Павлович

Мать: Молчанова Павла Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - Попадьинской волости д. Павлово кретьянин Василий Дмитриевич Бататин. Родственники считают, что д.р. 22.06.1913
Крещение
28.08.1913
Бракосочетание
10.03.1935

Жена: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
А/з № 16 Янгосорский сельсовет Вологодского района
Рождение ребёнка
12.01.1936

Дочь: Ефимова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.01.1939

Сын: Молчанов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
09.08.1941

Сын: Молчанов Николай Павлович

Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
24.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.08.1954

Сын: Молчанов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
27.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Смерть
25.01.1968
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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