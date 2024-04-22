Молчанова (Бататина) Павла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиМежду 25.03.1942 и 02.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
09.01.1911
Поручители по жениху: крестьянин д. Путилово Иоанн Иоаннович Кочин и Дмитрий Васильевич Говязин. По невесте: крестьянский сын д. Путилово Павел Павлович Молчанов и Василий Евгеньевич Артисов
Рождение ребёнка
1912
Сын: Молчанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович
Рождение ребёнка
25.08.1913
Сын: Молчанов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович
Воспр. - Попадьинской волости д. Павлово кретьянин Василий Дмитриевич Бататин. Родственники считают, что д.р. 22.06.1913
Рождение ребёнка
09.02.1921
Сын: Молчанов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович
3-й ребенок. Заявил отец
Рождение ребёнка
06.05.1924
Сын: Молчанов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович
Рождение ребёнка
30.01.1930
Сын: Молчанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович
Рождение ребёнка
03.05.1935
Дочь: Афанасьева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Между 25.03.1942 и 02.06.1942