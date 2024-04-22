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Молчанова (Бататина) Павла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Между 25.03.1942 и 02.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бататин Василий Дмитриевич

Мать: Бататина Анна Дементьевна

Бракосочетание
09.01.1911

Муж: Молчанов Василий Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: крестьянин д. Путилово Иоанн Иоаннович Кочин и Дмитрий Васильевич Говязин. По невесте: крестьянский сын д. Путилово Павел Павлович Молчанов и Василий Евгеньевич Артисов
Рождение ребёнка
1912

Сын: Молчанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Молчанов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - Попадьинской волости д. Павлово кретьянин Василий Дмитриевич Бататин. Родственники считают, что д.р. 22.06.1913
Рождение ребёнка
09.02.1921

Сын: Молчанов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
3-й ребенок. Заявил отец
Рождение ребёнка
06.05.1924

Сын: Молчанов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.01.1930

Сын: Молчанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.05.1935

Дочь: Афанасьева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Между 25.03.1942 и 02.06.1942
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