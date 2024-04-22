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Молчанов Василий Павлович

Место рождения

Суворово, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

01.01.1885

Дата смерти

14.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885

Отец: Молчанов Павел Иванович

Мать: Молчанова Наталия Федоровна

Суворово, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
09.01.1911

Жена: Молчанова Павла Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: крестьянин д. Путилово Иоанн Иоаннович Кочин и Дмитрий Васильевич Говязин. По невесте: крестьянский сын д. Путилово Павел Павлович Молчанов и Василий Евгеньевич Артисов
Рождение ребёнка
1912

Сын: Молчанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Павла Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Молчанов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Павла Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - Попадьинской волости д. Павлово кретьянин Василий Дмитриевич Бататин. Родственники считают, что д.р. 22.06.1913
Рождение ребёнка
09.02.1921

Сын: Молчанов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Павла Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
3-й ребенок. Заявил отец
Рождение ребёнка
06.05.1924

Сын: Молчанов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Павла Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.01.1930

Сын: Молчанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Павла Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.05.1935

Дочь: Афанасьева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Павла Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.09.1942
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Пеллагра
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