Молчанова (Говязина) Зоя Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1912 ст.
Дата смерти16.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1912 ст.
Воспр. - той же волости и деревни солдатская жена Анастасия Васильевна Кочина
Рождение ребёнка
27.01.1957
Дочь: Потелова Галина Павловна
Отец ребёнка: Молчанов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.2008
Вологда, город Вологда, Вологодская область