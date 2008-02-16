Молчанова (Говязина) Зоя Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова (Говязина) Зоя Дмитриевна

Молчанова (Говязина) Зоя Дмитриевна

Место рождения

Путилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

15.12.1912 ст.

Дата смерти

16.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1912 ст.

Отец: Говязин Дмитрий Васильевич

Мать: Говязина Мария Кузьминична

Путилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Воспр. - той же волости и деревни солдатская жена Анастасия Васильевна Кочина
Рождение ребёнка
27.01.1957

Дочь: Потелова Галина Павловна

Отец ребёнка: Молчанов Павел Васильевич

Путилово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Павел Васильевич

Смерть
16.02.2008
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close