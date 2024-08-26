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Молчанов Николай Павлович

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Место рождения

Путилово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

09.08.1941

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941

Отец: Молчанов Павел Васильевич

Мать: Молчанова (Говязина) Зоя Дмитриевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Валентина

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1969

Сын: Молчанов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Молчанова Валентина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
2020
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

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