Молчанов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения09.08.1941
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчанова Валентина
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1969
Сын: Молчанов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Молчанова Валентина
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
2020
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область