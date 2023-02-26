Акишин Гавриил Пантелеймонов
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1844
Дата смерти28.07.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Акишин Пантелеймон Аверкиев
Мать: ?
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1862
Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1868
Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
25.11.1870
Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова
д.Губино Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
04.12.1874
Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Леонова (леоничева) Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1880
Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1903
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от удара