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Акишин Гавриил Пантелеймонов

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

28.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Акишин Пантелеймон Аверкиев

Мать: ?

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1862

Сын: Акишин Василий Гавриилов

Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Акишин Фёдор Гаврилов

Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1868

Сын: Акишин Сергей Гавриилов

Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
25.11.1870

Сын: Акишин Стефан Гавриилов

Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова

д.Губино Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
04.12.1874

Сын: Акишин Даниил Гавриилов

Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Леонова (леоничева) Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Акишин Исидор Гавриилов

Мать ребёнка: Акишина Надежда Евдокимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишина Надежда Евдокимова

Смерть
28.07.1903
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от удара
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