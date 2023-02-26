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Акишин Василий Гавриилов

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

31.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1862

Отец: Акишин Гавриил Пантелеймонов

Мать: Акишина Надежда Евдокимова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Домна Васильева

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Акишин Василий Васильев

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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