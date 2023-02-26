Акишин Василий Гавриилов
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения31.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1862
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Домна Васильева
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно