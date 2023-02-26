Акишин Исидор Гавриилов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1900
Дочь: Пелагея Сидорова
Мать ребёнка: Акишина Агрипина Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акишина Агрипина Иванова
Смерть
Неизвестно