Акишин Исидор Гавриилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкишин Исидор Гавриилов

Акишин Исидор Гавриилов

avatar

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Акишин Гавриил Пантелеймонов

Мать: Акишина Надежда Евдокимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1900

Дочь: Пелагея Сидорова

Мать ребёнка: Акишина Агрипина Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишина Агрипина Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close