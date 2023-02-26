Леонова (Леоничева) Параскева Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Леоничева) Параскева Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Акишин Гавриил Пантелеймонов

Мать: Акишина Надежда Евдокимова

Рождение ребёнка
20.07.1901

Дочь: Мария Кириллова

Отец ребёнка: Леоничев Кирилл Андреев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Леоничев Алексей Кириллов

Отец ребёнка: Леоничев Кирилл Андреев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.02.1909

Сын: Леоничев Василий

Отец ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леоничев Кирилл Андреев

Смерть
Неизвестно
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