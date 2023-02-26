Леонова (Леоничева) Параскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Рождение ребёнка
20.07.1901
Дочь: Мария Кириллова
Отец ребёнка: Леоничев Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
16.03.1907
Сын: Леоничев Алексей Кириллов
Отец ребёнка: Леоничев Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
27.02.1909
Сын: Леоничев Василий
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно