Акишин Сергей Гавриилов
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения24.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1868
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
11.08.1900
Сын: Акишин Иван Сергеев
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1902
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1902
билетный солдат
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1905
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: Наталья Сергеева
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1912
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1914
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1916
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акишина Мария Устинова
Смерть
Неизвестно