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Акишин Сергей Гавриилов

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

24.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1868

Отец: Акишин Гавриил Пантелеймонов

Мать: Акишина Надежда Евдокимова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
11.08.1900

Сын: Акишин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1902

Сын: Акишин Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1902
билетный солдат
Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: Наталья Сергеева

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Акишин Евгений Сергеев

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Акишин Сергей Сергеев

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1914

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1916

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Акишина Мария Устинова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишина Мария Устинова

Смерть
Неизвестно
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