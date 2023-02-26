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Акишина Мария Устинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1900

Сын: Акишин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1902

Сын: Акишин Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Акишин Евгений Сергеев

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Акишин Сергей Сергеев

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1914

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1916

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акишин Сергей Гавриилов

Смерть
Неизвестно
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