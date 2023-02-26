Акишина Мария Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1900
Сын: Акишин Иван Сергеев
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1902
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1905
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1912
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1914
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1916
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Акишин Сергей Гавриилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно