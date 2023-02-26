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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сергей Пантелеев
Отец ребёнка: Акишин Пантелеймон Аверкиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Рогова-Борисова Акилина Пантелеймонова
Отец ребёнка: Акишин Пантелеймон Аверкиев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Акишин Гавриил Пантелеймонов
Отец ребёнка: Акишин Пантелеймон Аверкиев
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кузнецова Мария Пантелеймонова
Отец ребёнка: Акишин Пантелеймон Аверкиев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.