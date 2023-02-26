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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сергей Пантелеев

Отец ребёнка: Акишин Пантелеймон Аверкиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Рогова-Борисова Акилина Пантелеймонова

Отец ребёнка: Акишин Пантелеймон Аверкиев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Акишин Гавриил Пантелеймонов

Отец ребёнка: Акишин Пантелеймон Аверкиев

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кузнецова Мария Пантелеймонова

Отец ребёнка: Акишин Пантелеймон Аверкиев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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