Рогова-Борисова Акилина Пантелеймонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Акишин Пантелеймон Аверкиев
Мать: ?
Бракосочетание
28.07.1850
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1850
Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861
Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864
Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1867
Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Христина Прохорова
Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1874
Сын: Рогов Иван Прохоров
Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогов Прохор Иванов
Смерть
Неизвестно