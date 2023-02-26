Рогова-Борисова Акилина Пантелеймонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова-Борисова Акилина Пантелеймонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Акишин Пантелеймон Аверкиев

Мать: ?

Бракосочетание
28.07.1850

Муж: Борисов Герасим Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Рогов Василий Прохоров

Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
18.11.1861

Сын: Рогов Афанасий Прохоров

Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864

Сын: Рогов Гавриил Прохоров

Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1867

Сын: Рогов Дмитрий Прохоров

Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
19.07.1869

Дочь: Христина Прохорова

Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1874

Сын: Рогов Иван Прохоров

Отец ребёнка: Рогов Прохор Иванов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Прохор Иванов

Смерть
Неизвестно
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