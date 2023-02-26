Кузнецова Мария Пантелеймонова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Акишин Пантелеймон Аверкиев
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Борисова Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кузнецов Прохор мл
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов
Бракосочетание
20.02.1891
.с.Дмитриевка
Смерть
Неизвестно