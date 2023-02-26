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Кузнецова Мария Пантелеймонова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Акишин Пантелеймон Аверкиев

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Козлова Агафья (Агапия) Михайлова

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Борисова Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кузнецов Прохор мл

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Кононов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Кузнецов Михаил Кононов

.с.Дмитриевка
Смерть
Неизвестно
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